Устраните головную боль за 1 минуту: доктор Длин поделился чудо-методом без таблеток

10:03, 04 апр 2024

Нет ничего хуже, чем ноющая, пульсирующая головная боль, которая отравляет каждую минуту и мешает сосредоточиться. Будь то стресс на работе, недосып или другие факторы современной жизни, практически каждый из нас сталкивался с этим неприятным явлением. Как облегчить головную боль без лекарств?

- Найдите на самой верхушке головы небольшую впадинку, называемую точкой Байхуэй, и начните осторожно массировать ее подушечками пальцев круговыми движениями, - объясняет Сергей Длин. - Делайте 20 кругов по часовой стрелке, а затем 20 против часовой стрелки, слегка надавливая на эту точку.

В новом интервью мануальный терапевт и главный врач международной сети клиник Dr. Dlinраскрывает секрет древней техники массажа, которая поможет быстро снять головную боль. Его метод основан на акупунктурных точках, расположенных на макушке головы.

По словам эксперта, такой массаж стимулирует кровообращение в области головы, снимая напряжение в мышцах и высвобождая эндорфины, натуральные обезболивающие вещества организма. Удивительно, но всего через несколько минут интенсивность боли начнет заметно уменьшаться.

- Повторяйте процедуру столько раз, сколько потребуется, пока полностью не избавитесь от неприятных ощущений, - советует Длин. - Эта простая техника массажа является безопасной, эффективной и доступной альтернативой таблеткам.

Стоит отметить, что приведенная информация носит рекомендательный характер. При постоянных или сильных головных болях необходимо обратиться к специалисту для выявления и устранения первопричины.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru