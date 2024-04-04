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Устраните головную боль за 1 минуту: доктор Длин поделился чудо-методом без таблеток

Устраните головную боль за 1 минуту: доктор Длин поделился чудо-методом без таблеток

10:03, 04 апр 2024

Нет ничего хуже, чем ноющая, пульсирующая головная боль, которая отравляет каждую минуту и мешает сосредоточиться. Будь то стресс на работе, недосып или другие факторы современной жизни, практически каждый из нас сталкивался с этим неприятным явлением. Как облегчить головную боль без лекарств?

В новом интервью мануальный терапевт и главный врач международной сети клиник Dr. Dlin Сергей Длин раскрывает секрет древней техники массажа, которая поможет быстро снять головную боль. Его метод основан на акупунктурных точках, расположенных на макушке головы.
- Найдите на самой верхушке головы небольшую впадинку, называемую точкой Байхуэй, и начните осторожно массировать ее подушечками пальцев круговыми движениями, - объясняет Сергей Длин. - Делайте 20 кругов по часовой стрелке, а затем 20 против часовой стрелки, слегка надавливая на эту точку.

По словам эксперта, такой массаж стимулирует кровообращение в области головы, снимая напряжение в мышцах и высвобождая эндорфины, натуральные обезболивающие вещества организма. Удивительно, но всего через несколько минут интенсивность боли начнет заметно уменьшаться.

- Повторяйте процедуру столько раз, сколько потребуется, пока полностью не избавитесь от неприятных ощущений, - советует Длин. - Эта простая техника массажа является безопасной, эффективной и доступной альтернативой таблеткам.

Стоит отметить, что приведенная информация носит рекомендательный характер. При постоянных или сильных головных болях необходимо обратиться к специалисту для выявления и устранения первопричины.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы здоровье головная боль
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