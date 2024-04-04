Устраните головную боль за 1 минуту: доктор Длин поделился чудо-методом без таблеток
10:03, 04 апр 2024
Нет ничего хуже, чем ноющая, пульсирующая головная боль, которая отравляет каждую минуту и мешает сосредоточиться. Будь то стресс на работе, недосып или другие факторы современной жизни, практически каждый из нас сталкивался с этим неприятным явлением. Как облегчить головную боль без лекарств?
В новом интервью мануальный терапевт и главный врач международной сети клиник Dr. Dlin Сергей Длин раскрывает секрет древней техники массажа, которая поможет быстро снять головную боль. Его метод основан на акупунктурных точках, расположенных на макушке головы.
По словам эксперта, такой массаж стимулирует кровообращение в области головы, снимая напряжение в мышцах и высвобождая эндорфины, натуральные обезболивающие вещества организма. Удивительно, но всего через несколько минут интенсивность боли начнет заметно уменьшаться.
Стоит отметить, что приведенная информация носит рекомендательный характер. При постоянных или сильных головных болях необходимо обратиться к специалисту для выявления и устранения первопричины.