Такого урожая огурцов вы еще не видели: лучшая подкормка от заядлого огородника

10:18, 04 апр 2024

Светлана Трейерова, садовод с более чем двадцатилетним опытом, на страницах Дзен-канала «Уральская провинция» поделилась своим проверенным секретом выращивания огурцов. По ее словам, при правильном применении картофельных очистков огурцы буквально разрастаются не по дням, а по часам, обеспечивая поистине сказочный урожай даже без добавления навоза.

Процесс подготовки этого необычного удобрения прост, но требует некоторого терпения. На протяжении всей зимы Светлана бережно собирает очистки, высушивая их на батарее. Затем измельченный в порошок материал помещается в стеклянную трехлитровую банку, которую оставляют на некоторое время на морозе для предотвращения появления плесени.

Весной наступает кульминационный момент. К трем литрам порошка из картофельных очисток добавляется пакетик триходермы объемом 30 граммов. Эта смесь и становится секретным ингредиентом для пышного роста огурцов. Однако ее внесение требует соблюдения определенных правил. Садоводы рекомендуют вносить подкормку в пасмурные дни или после захода солнца, тщательно перемешивая ее с грунтом. Прямые солнечные лучи могут погубить эффективность триходермы.

Автор: Алия Карачурина