Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Такого урожая огурцов вы еще не видели: лучшая подкормка от заядлого огородника

Такого урожая огурцов вы еще не видели: лучшая подкормка от заядлого огородника

10:18, 04 апр 2024

Светлана Трейерова, садовод с более чем двадцатилетним опытом, на страницах Дзен-канала «Уральская провинция» поделилась своим проверенным секретом выращивания огурцов. По ее словам, при правильном применении картофельных очистков огурцы буквально разрастаются не по дням, а по часам, обеспечивая поистине сказочный урожай даже без добавления навоза.

Процесс подготовки этого необычного удобрения прост, но требует некоторого терпения. На протяжении всей зимы Светлана бережно собирает очистки, высушивая их на батарее. Затем измельченный в порошок материал помещается в стеклянную трехлитровую банку, которую оставляют на некоторое время на морозе для предотвращения появления плесени.

Весной наступает кульминационный момент. К трем литрам порошка из картофельных очисток добавляется пакетик триходермы объемом 30 граммов. Эта смесь и становится секретным ингредиентом для пышного роста огурцов. Однако ее внесение требует соблюдения определенных правил. Садоводы рекомендуют вносить подкормку в пасмурные дни или после захода солнца, тщательно перемешивая ее с грунтом. Прямые солнечные лучи могут погубить эффективность триходермы.

Секретный ингредиент для огурцов: агроном раскрыла семейный трюк для пышной рассады Секретный ингредиент для огурцов: агроном раскрыла семейный трюк для пышной рассады
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород огурцы
Читайте также

Как получить хороший урожай огурцов
Это интересно
Как получить хороший урожай огурцов
Толстые «дубки» вместо хилых былинок: простая подкормка для рассады помидоров от заядлого огородника – секрет богатого урожая
Это интересно
Толстые «дубки» вместо хилых былинок: простая подкормка для рассады помидоров от заядлого огородника – секрет богатого урожая
Секретный ингредиент для огурцов: агроном раскрыла семейный трюк для пышной рассады
Это интересно
Секретный ингредиент для огурцов: агроном раскрыла семейный трюк для пышной рассады
Малина станет сладкой, как мёд: эксперт рассказал о продукте из кухни для подкормки кустов
Это интересно
Малина станет сладкой, как мёд: эксперт рассказал о продукте из кухни для подкормки кустов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok