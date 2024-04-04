Невероятная самосейка: посеяв раз, можно каждый год любоваться цветущей поляной все лето

10:34, 04 апр 2024

Среди садоводов растет популярность небольшого, но потрясающе красивого цветка — немофилы, или «американской незабудки». Эти самосевные почвопокровники станут прекрасным выбором на вашем участке, радуя глаз буйством красок с начала лета и до поздней осени.

Немофила отличается неприхотливостью в уходе. Особенно выделяются сорта Немофила Менциса и пятнистая немофила. Их кустики, усыпанные изящными узорчатыми листочками, покрывают землю пышным цветочным ковром высотой до 25 см. Цветы, достигающие 3-5 см в диаметре, могут полностью усыпать растение, создавая ослепительное великолепие оттенков.

Палитра немофилы удивляет разнообразием — от нежно-голубых до глубоких бархатных тонов, а также белые и пятнистые вариации. Одно растение может дать до трех самосевов за сезон, позволяя легко расширять цветочное убранство участка простым подсевом семян.

Вырастить немофилу очень просто. Семена можно высеивать под зиму или в апреле-мае, также есть возможность выращивания рассады для получения цветущих клумб уже в начале лета. Эти миниатюрные красавицы не являются агрессорами и прекрасно уживаются с другими культурами, радуя своим присутствием как на солнце, так и в полутени.

Немофила предпочитает влажные почвы, поэтому для ее успешного произрастания необходимо лишь следить за регулярным поливом. Мало какие другие растения могут похвастаться столь простым уходом при таком впечатляющем декоративном эффекте.

Автор: Вадим Рудаков