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Невероятная самосейка: посеяв раз, можно каждый год любоваться цветущей поляной все лето

Невероятная самосейка: посеяв раз, можно каждый год любоваться цветущей поляной все лето

10:34, 04 апр 2024

Среди садоводов растет популярность небольшого, но потрясающе красивого цветка — немофилы, или «американской незабудки». Эти самосевные почвопокровники станут прекрасным выбором на вашем участке, радуя глаз буйством красок с начала лета и до поздней осени.

Немофила отличается неприхотливостью в уходе. Особенно выделяются сорта Немофила Менциса и пятнистая немофила. Их кустики, усыпанные изящными узорчатыми листочками, покрывают землю пышным цветочным ковром высотой до 25 см. Цветы, достигающие 3-5 см в диаметре, могут полностью усыпать растение, создавая ослепительное великолепие оттенков.

Палитра немофилы удивляет разнообразием — от нежно-голубых до глубоких бархатных тонов, а также белые и пятнистые вариации. Одно растение может дать до трех самосевов за сезон, позволяя легко расширять цветочное убранство участка простым подсевом семян.

Вырастить немофилу очень просто. Семена можно высеивать под зиму или в апреле-мае, также есть возможность выращивания рассады для получения цветущих клумб уже в начале лета. Эти миниатюрные красавицы не являются агрессорами и прекрасно уживаются с другими культурами, радуя своим присутствием как на солнце, так и в полутени.

Немофила предпочитает влажные почвы, поэтому для ее успешного произрастания необходимо лишь следить за регулярным поливом. Мало какие другие растения могут похвастаться столь простым уходом при таком впечатляющем декоративном эффекте.

Удивительный трюк садоводов: добавьте это в горшки с цветами, и они расцветут пышным цветом Удивительный трюк садоводов: добавьте это в горшки с цветами, и они расцветут пышным цветом
Автор: Вадим Рудаков
Теги: цветы
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