Добавьте это в рацион: врач назвал продукты для защиты глаз от катаракты

11:02, 04 апр 2024

Накануне ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали, какие обычные продукты питания способны стать настоящими помощниками в борьбе с распространенными проблемами со зрением.

Признанный эксперт в области офтальмологииакцентировал внимание на роли витамина D в профилактике— заболевания, при котором происходит помутнение хрусталика глаза. По словам врача, люди, получающие достаточное количество этого витамина, реже сталкиваются с данной патологией. Чтобы восполнить потребность в витамине D, Коновалов рекомендует включить в свой рацион печень трески, жирные сорта рыбы, такие как сельдь и красная рыба.

Кроме того, эксперты выделили еще один уникальный продукт, благотворно влияющий на зрение — черный чеснок. Михаил Коновалов пояснил, что содержащееся в нем вещество аллицин способствует увеличению оксида азота в крови, что, в свою очередь, расширяет сосуды и улучшает кровоснабжение сетчатки — важнейшей части глаза, отвечающей за зрительное восприятие. Теледоктор Елена Малышева добавила, что положительный эффект для глаз оказывают и другие острые продукты, способствующие расширению сосудов.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru