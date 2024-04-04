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Спасают от тромбов: 5 продуктов, которые разжижают кровь и укрепляют сосуды

Спасают от тромбов: 5 продуктов, которые разжижают кровь и укрепляют сосуды

11:08, 04 апр 2024

В современном мире проблема образования тромбов становится все более актуальной. Неправильное питание, малоподвижный образ жизни и вредные привычки способствуют сгущению крови и формированию опасных кровяных сгустков. Однако существуют действенные меры, которые помогут снизить риск тромбообразования.

В первую очередь, важно поддерживать активный образ жизни. Регулярные прогулки, физические упражнения и оздоровительная гимнастика препятствуют застою крови и улучшают ее циркуляцию. Кроме того, необходимо обеспечить адекватное потребление жидкости - от 1,5 до 2,5 литров в день. Обезвоживание приводит к сгущению крови, создавая благоприятные условия для формирования тромбов.

Немаловажную роль играет и рацион питания. Врач-терапевт Никита Котов рекомендует включать в меню продукты, богатые полезными веществами, которые способствуют разжижению крови и поддержанию здоровья сосудов. Среди них – жирная рыба, содержащая омега-3 жирные кислоты, обладающие противовоспалительным действием. Брокколи, благодаря присутствию сульфорафана, препятствует слипанию тромбоцитов и снижает риск образования тромбов в артериях. Помидоры защищают от тромбов благодаря флавоноидам, а растительные масла и орехи богаты витамином Е и растительными омега-3, способствующими разжижению крови.

Стоит отказаться от вредных привычек и следовать рекомендациям лечащего врача, особенно если у вас есть хронические заболевания, избыточный вес или предрасположенность к сгущению крови. Регулярные профилактические меры помогут снизить риск образования тромбов и сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Статья носит информационный характер. Требуется консультация специалиста.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: здоровье тромбы
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