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Прежде чем выйти на улицу натираю обувь мылом: вот зачем это делаю — эффекту не нарадуюсь

Прежде чем выйти на улицу натираю обувь мылом: вот зачем это делаю — эффекту не нарадуюсь

11:15, 04 апр 2024

Наверняка каждый из нас хоть раз сталкивался с неприятной проблемой – мозолями, натертыми неудобной обувью. Ношение такой обуви превращается в пытку, а ранки долго заживают и причиняют дискомфорт. К счастью, существует простой и доступный лайфхак, который поможет вам забыть о мозолях.

Мама и ведущая Дзен-канала «Блог Экономки» Лика поделилась секретным лайфхаком, который не потребует от вас покупки дорогостоящих средств. Вам понадобится всего лишь обычное хозяйственное мыло.

Секрет прост: перед тем как надеть обувь, натрите ее внутреннюю часть хозяйственным мылом. Мыло создаст на поверхности материала скользящий эффект, уменьшая трение и, тем самым, предотвращая образование мозолей.

Натрите туфли мылом, выходя из дома: результат изумляет Натрите туфли мылом, выходя из дома: результат изумляет
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: советы мыло мозоли
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