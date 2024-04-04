Прежде чем выйти на улицу натираю обувь мылом: вот зачем это делаю — эффекту не нарадуюсь

11:15, 04 апр 2024

Наверняка каждый из нас хоть раз сталкивался с неприятной проблемой – мозолями, натертыми неудобной обувью. Ношение такой обуви превращается в пытку, а ранки долго заживают и причиняют дискомфорт. К счастью, существует простой и доступный лайфхак, который поможет вам забыть о мозолях.

Мама и ведущая Дзен-канала «Блог Экономки» Лика поделилась секретным лайфхаком, который не потребует от вас покупки дорогостоящих средств. Вам понадобится всего лишь обычное хозяйственное мыло.

Секрет прост: перед тем как надеть обувь, натрите ее внутреннюю часть хозяйственным мылом. Мыло создаст на поверхности материала скользящий эффект, уменьшая трение и, тем самым, предотвращая образование мозолей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru