Прежде чем выйти на улицу натираю обувь мылом: вот зачем это делаю — эффекту не нарадуюсь
11:15, 04 апр 2024
Наверняка каждый из нас хоть раз сталкивался с неприятной проблемой – мозолями, натертыми неудобной обувью. Ношение такой обуви превращается в пытку, а ранки долго заживают и причиняют дискомфорт. К счастью, существует простой и доступный лайфхак, который поможет вам забыть о мозолях.
Мама и ведущая Дзен-канала «Блог Экономки» Лика поделилась секретным лайфхаком, который не потребует от вас покупки дорогостоящих средств. Вам понадобится всего лишь обычное хозяйственное мыло.
Секрет прост: перед тем как надеть обувь, натрите ее внутреннюю часть хозяйственным мылом. Мыло создаст на поверхности материала скользящий эффект, уменьшая трение и, тем самым, предотвращая образование мозолей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
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