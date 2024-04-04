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Так голубцы вы точно не готовили: Заворачивать ничего не будем — новый рецепт

Так голубцы вы точно не готовили: Заворачивать ничего не будем — новый рецепт

11:24, 04 апр 2024

Голубцы — блюдо, которое приготовить не так-то просто. Но что если мы скажем, что можно упростить процесс и при этом получить не менее вкусное кушанье? Интригующе, не правда ли?

В основе традиционных голубцов лежат всего два главных компонента: фарш и капустные листья. Следуя принципу «все гениальное просто», мы предлагаем новый взгляд на это блюдо. Забудьте о долгом замачивании капусты и кропотливом сворачивании рулетиков. Вместо этого вы получите ароматные капустные лепешечки с сочной мясной начинкой!

Для начала подготовьте капусту так же, как для обычных голубцов — отделите листья и удалите жесткие части у основания. Затем проварите или слегка запеките их, чтобы размягчить. Приготовьте фарш по вашему любимому рецепту, посолите, поперчите и добавьте яйцо для связки.

Далее смажьте каждый капустный лист ложкой фарша и аккуратно сверните его пополам. Получившуюся капустную лепешечку обмакните в взбитое яйцо и выложите на разогретую сковороду с маслом. Обжаривайте примерно по 5 минут с каждой стороны до румяной хрустящей корочки.

Капустные лепешечки с мясной начинкой получаются невероятно нежными внутри и хрустящими снаружи. При этом их приготовление занимает значительно меньше времени, чем традиционная сборка голубцов.

Подавайте это простое, но изысканное блюдо со свежими овощами или любимым соусом. Приятного аппетита!

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты голубцы
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