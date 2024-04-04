Посадите этот цветок под яблоню и забудете о проблемах с урожаем

11:35, 04 апр 2024

Владельцы садов и огородов постоянно ищут эффективные и экологичные способы улучшить здоровье и урожайность своих плодовых насаждений. Одним из простых и естественных решений, которое может стать настоящим спасением для плодовых деревьев, является правильный подбор соседних растений в приствольных кругах. Этот подход не только помогает деревьям, но и придает саду живописный вид.

В первые годы после посадки саженцев плодовых деревьев крайне важно поддерживать приствольные круги в чистоте и рыхлом состоянии. На этом этапе молодые корни еще недостаточно развиты, поэтому любая конкуренция с сорняками или травой может нанести серьезный вред растущему дереву. Именно по этой причине опытные садоводы рекомендуют не допускать зарастания приствольных кругов в первые 2-3 года.

С течением времени, когда корневая система плодовых деревьев становится более мощной и разветвленной, правильно подобранные растения-компаньоны могут принести значительную пользу. Согласно советам агронома Тимирязевской Академии Ксении Давыдовой, одним из идеальных вариантов для посадки в приствольном круге яблони является настурция.

Всего три растения настурции на квадратный метр могут сыграть ключевую роль в защите яблони от различных вредителей, таких как муравьи и зеленая яблонная тля. Эти цветы обладают характерным ароматом, отпугивающим нежелательных насекомых. Кроме того, настурция привлекает в почву дождевых червей, которые не только повышают плодородие, но и способствуют рыхлению и аэрации почвы, обеспечивая корням дерева доступ к кислороду.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru