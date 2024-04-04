«Смертельно опасно»: Почему перекись водорода не подходит для лечения насморка у детей — предостережение педиатра
14:19, 04 апр 2024
Доктор Наталья Лопушанская, педиатр с многолетним опытом, обращает внимание на серьезную проблему, связанную с применением перекиси водорода для лечения заложенности носа у юных пациентов. Хотя в прошлом это средство часто использовалось для борьбы с насморком, современные оториноларингологи осознают скрытую опасность такой практики.
Перекись водорода, действительно, обладает антисептическими свойствами и при нанесении на поврежденную кожу или слизистую образует пену. Однако, как предупреждает доктор Лопушанская, инструкция по использованию не предусматривает ее применение во внутренних полостях организма, таких как нос.
Попадание перекиси водорода в дыхательные пути чревато опасными последствиями для здоровья ребенка. Существует риск возникновения сильного приступообразного кашля, а также проблем с дыханием вплоть до удушья.
Доктор Лопушанская настоятельно рекомендует воздержаться от применения перекиси внутрь, за исключением экстренных случаев носового кровотечения, когда минимальное количество средства может оказать вспомогательное действие для остановки кровопотери.