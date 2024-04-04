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«Смертельно опасно»: Почему перекись водорода не подходит для лечения насморка у детей — предостережение педиатра

«Смертельно опасно»: Почему перекись водорода не подходит для лечения насморка у детей — предостережение педиатра

14:19, 04 апр 2024

Доктор Наталья Лопушанская, педиатр с многолетним опытом, обращает внимание на серьезную проблему, связанную с применением перекиси водорода для лечения заложенности носа у юных пациентов. Хотя в прошлом это средство часто использовалось для борьбы с насморком, современные оториноларингологи осознают скрытую опасность такой практики.

Перекись водорода, действительно, обладает антисептическими свойствами и при нанесении на поврежденную кожу или слизистую образует пену. Однако, как предупреждает доктор Лопушанская, инструкция по использованию не предусматривает ее применение во внутренних полостях организма, таких как нос.
«На коже остатки лекарства можно легко удалить, поэтому пенящийся эффект помогает обеззараживать раны и удалять засохшие кровяные корки. Но в закрытых полостях тела, где нет доступа для удаления избытка средства, последствия могут быть серьезными», — разъясняет врач.

Попадание перекиси водорода в дыхательные пути чревато опасными последствиями для здоровья ребенка. Существует риск возникновения сильного приступообразного кашля, а также проблем с дыханием вплоть до удушья.

Доктор Лопушанская настоятельно рекомендует воздержаться от применения перекиси внутрь, за исключением экстренных случаев носового кровотечения, когда минимальное количество средства может оказать вспомогательное действие для остановки кровопотери.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье насморк перекись водорода
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