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Эффективнее аспирина: доктор посоветовал целебное растение для разжижения крови

Эффективнее аспирина: доктор посоветовал целебное растение для разжижения крови

15:29, 04 апр 2024

Яна Степанова, опытный фитотерапевт с 15-летним стажем, поделилась эффективной растительной альтернативой популярным препаратам для разжижения крови на основе аспирина.

Аспирин, безусловно, доказал свою эффективность в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и борьбе с тромбозами. Однако его применение часто сопровождается неприятными побочными эффектами со стороны желудочно-кишечного тракта. Боли в животе, тошнота, рвота, изжога – лишь начало списка возможных осложнений. В более серьезных случаях возникают скрытые желудочно-кишечные кровотечения, которые могут привести к развитию железодефицитной анемии, эрозивно-язвенных поражений или даже перфорации слизистой оболочки.

Степанова предпочитает назначать своим пациентам донник – лекарственное растение с приятным ароматом и вкусом, обладающее способностью разжижать кровь.
«На настойке донника я сразу отменяю препараты на основе ацетилсалициловой кислоты», – поясняет фитотерапевт.

Донник можно чередовать с другими растениями, такими как плоды каштана, лобазник или манжетка, чтобы избежать привыкания.

Помимо разжижающего кровь эффекта, донник оказывает благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт. Степанова отмечает, что это растение является отличным гастропротектором, улучшая качество слизистой оболочки желудка. Таким образом, донник представляет собой более щадящую альтернативу аспирину, минимизируя риск развития осложнений со стороны пищеварительной системы.

Следует помнить, что статья носит исключительно информационный характер. Лекарственные растения, как и любые другие средства, имеют свои противопоказания. Травы не могут полностью заменить проверенные методы лечения и должны применяться только после консультации с лечащим врачом. Перед использованием донника или других растительных препаратов обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье кровь донник
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