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Эту намазку захочется есть каждый день: миксуем творог с этими компонентами и подаем к столу - вкус обалденный

Эту намазку захочется есть каждый день: миксуем творог с этими компонентами и подаем к столу - вкус обалденный

15:37, 04 апр 2024

Представьте себе ароматную смесь, в которой переплетаются нотки свежей зелени и чесночный привкус. Именно эта гармония вкусов скрывается в творожно-печеночной намазке, готовой удивить даже самых искушенных гурманов.

Чтобы приготовить это кулинарное чудо, вам понадобится всего лишь несколько доступных компонентов: упаковка мягкого творога, банка печени трески, любимая зелень (петрушка, укроп или другие ароматные травы по вкусу), зубчик чеснока и щепотка соли. Смешайте все ингредиенты, используя вилку для достижения идеальной кремовой консистенции. Натрите чеснок и аккуратно вмешайте его в массу.

Намазка прекрасно сочетается с хрустящим батоном или багетом. Обжаренный хлеб не только послужит идеальной основой для подачи закуски, но и предотвратит размокание. Украсьте блюдо остатками свежей зелени, и ваш творожно-печеночный деликатес готов к дегустации.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: рецепты намазка творог
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