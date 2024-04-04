Забудь о грубой коже: аптечное чудо-средство сделает твои руки нежными, как шелк, даже после работы на даче

21:50, 04 апр 2024

Суровый климат, активный образ жизни и весенние садовые работы оставляют неизгладимый след на нежной коже рук. Несмотря на обилие косметических продуктов, многие из них не всегда способны полностью решить проблему сухости и шероховатости. Но у наших предков был свой действенный рецепт.

Для приготовления этого волшебного эликсира понадобится всего четыре компонента: глицерин, раствор аммиака, спирт и дистиллированная вода. Смешайте 25 граммов (около 10 мл) глицерина с 25 мл 10% раствора аммиака и 25 мл 95% этилового спирта или одеколона. Затем долейте дистиллированной воды до 100 мл. Готово!

Полученное средство следует наносить на кожу рук дважды в день легкими массирующими движениями. Его увлажняющий и смягчающий эффект не заставит себя долго ждать. За считанные дни ваши руки станут поистине бархатными.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru