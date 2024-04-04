Эти 4 продукта помогут контролировать аппетит: включите их в рацион и похудеете в два счета
22:03, 04 апр 2024
В рамках программы «О самом главном» врач-диетолог Марина Макиша раскрыла один из секретов эффективного снижения веса.
По ее словам, ключевым фактором в этом процессе является умение контролировать чувство голода. Зачастую люди не могут похудеть из-за неспособности обуздать аппетит, что приводит к перееданию и превышению рекомендуемой дневной нормы калорийности.
Однако есть продукты, которые могут помочь справиться с этой проблемой. Макиша выделила яйца, авокадо, картофель и хумус как питательные и сытные продукты, способные надолго утолить голод.
«Люди, регулярно употребляющие яйца, лучше контролируют свой аппетит и потребляют меньше калорий, чем те, кто исключает их из рациона», — подчеркнула специалист.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
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