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Эти 4 продукта помогут контролировать аппетит: включите их в рацион и похудеете в два счета

Эти 4 продукта помогут контролировать аппетит: включите их в рацион и похудеете в два счета

22:03, 04 апр 2024

В рамках программы «О самом главном» врач-диетолог Марина Макиша раскрыла один из секретов эффективного снижения веса.

По ее словам, ключевым фактором в этом процессе является умение контролировать чувство голода. Зачастую люди не могут похудеть из-за неспособности обуздать аппетит, что приводит к перееданию и превышению рекомендуемой дневной нормы калорийности.

Однако есть продукты, которые могут помочь справиться с этой проблемой. Макиша выделила яйца, авокадо, картофель и хумус как питательные и сытные продукты, способные надолго утолить голод.

«Люди, регулярно употребляющие яйца, лучше контролируют свой аппетит и потребляют меньше калорий, чем те, кто исключает их из рациона», — подчеркнула специалист.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: советы диета
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