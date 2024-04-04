Эти 4 продукта помогут контролировать аппетит: включите их в рацион и похудеете в два счета

22:03, 04 апр 2024

В рамках программы «О самом главном» врач-диетолог Марина Макиша раскрыла один из секретов эффективного снижения веса.

По ее словам, ключевым фактором в этом процессе является умение контролировать чувство голода. Зачастую люди не могут похудеть из-за неспособности обуздать аппетит, что приводит к перееданию и превышению рекомендуемой дневной нормы калорийности.

Однако есть продукты, которые могут помочь справиться с этой проблемой. Макиша выделила яйца, авокадо, картофель и хумус как питательные и сытные продукты, способные надолго утолить голод.

«Люди, регулярно употребляющие яйца, лучше контролируют свой аппетит и потребляют меньше калорий, чем те, кто исключает их из рациона», — подчеркнула специалист.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru