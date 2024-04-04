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Чешуя не разлетится: как за 2 секунды почистить рыбу без ножа — 100% совет

Чешуя не разлетится: как за 2 секунды почистить рыбу без ножа — 100% совет

22:14, 04 апр 2024

Многие хозяйки знают, как трудоемко и хлопотно удалять чешую с рыбы перед приготовлением. Чешуйки разлетаются по всей кухне, и потом приходится тратить немало времени на тщательную уборку.

Популярный блогер Константин Нечаев делится своим секретным способом быстрого и эффективного удаления чешуи. Его метод основан на кратковременном воздействии кипятка на рыбу. Для начала нужно подготовить рыбу и поместить ее в раковину. Затем обдать ее кипятком со всех сторон, стараясь охватить всю поверхность.

Ключевой момент заключается в том, что обдавать кипятком нужно кратковременно – не более 2 секунд с каждой стороны. Этого достаточно, чтобы чешуя отстала сама, но при этом рыба не превратится в кашицу от слишком долгой тепловой обработки. После этой процедуры достаточно помочь чешуе отойти кончиками пальцев при последующей промывке рыбы.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы рыба
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