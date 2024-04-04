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Безупречны для засолки в банке: Опытные огородники выбирают только эти 2 сорта огурцов

Безупречны для засолки в банке: Опытные огородники выбирают только эти 2 сорта огурцов

22:23, 04 апр 2024

Для начинающих дачников выбор сортов овощей может стать настоящим испытанием. Особенно когда речь заходит об огурцах — ведь один сорт создан специально для употребления в свежем виде, а другой идеально подходят для засолки. Как не запутаться в многообразии предложений и сделать правильный выбор?

Эксперты советуют обратить внимание на два проверенных сорта, которые из года в год остаются фаворитами среди дачников-засольщиков. Это «Надежда» и «Муромский» — неприхотливые и отзывчивые на простой уход культуры.

В чем же секрет их популярности? Плоды у обоих сортов имеют идеальную для консервации длину 6-8 см, что позволяет аккуратно уложить их в банки. Кроме того, огурцы отличаются плотной мякотью без пустот внутри — эта особенность гарантирует хрустящую консистенцию даже после термической обработки.

При выращивании «Надежды» и «Муромского» нет необходимости следовать каким-либо сложным агротехническим приемам. Эти культуры нетребовательны, главное — не забывать о своевременных поливах. Однако сборы нельзя затягивать — плоды следует снимать вовремя, не дожидаясь пожелтения кожицы. Это позволит продлить плодоношение и получить больший урожай.

Приятным бонусом станет возможность заготовить семена для будущих посевов прямо со своего участка — ведь перед дачниками сортовые, а не гибридные огурцы.

Такого урожая огурцов вы еще не видели: лучшая подкормка от заядлого огородника Такого урожая огурцов вы еще не видели: лучшая подкормка от заядлого огородника
Автор: Алия Карачурина
Теги: огород советы огурцы
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