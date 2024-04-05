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Не торопитесь выбрасывать бутылку из-под молока: поможет сэкономить ваши деньги и решит бытовые проблемы

Не торопитесь выбрасывать бутылку из-под молока: поможет сэкономить ваши деньги и решит бытовые проблемы

09:38, 05 апр 2024

Как часто мы даже не задумываемся о том, какую пользу можно извлечь из, казалось бы, обычного бытового мусора? Оказывается, простая пластиковая бутылка из-под молока способна стать настоящим помощником в решении бытовых проблем. Вы удивитесь, насколько эффективным может быть это недорогое и легкодоступное решение для предотвращения засоров в раковине.

Автор популярного телеграм-канала «Простые лайфхаки» поделился простой, но действенной техникой использования пустых бутылок для защиты сливного отверстия раковины от засорения. Эта нехитрая уловка позволяет сэкономить средства на дорогостоящих прочистных средствах или вызове сантехника.

Для создания такого приспособления нужно лишь несколько простых действий. Сначала необходимо отрезать дно у пустой бутылки. Затем в стенках бутылки следует проделать несколько отверстий с помощью шила или ножа. Эти перфорированные отверстия позволят воде свободно проходить сквозь, но при этом весь мусор, остатки пищи и прочие загрязнения будут задерживаться внутри бутылки, не допуская засорения слива.

Данное приспособление можно использовать многократно, просто заменяя старую бутылку на новую. Таким образом, вы обеспечите надежную защиту для раковины и сэкономите средства, которые могли бы уйти на профессиональную чистку труб.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы пластиковая бутылка
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