Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Снижение уровня глюкозы на 20% без лекарств: ученые назвали простой продукт, он творит чудеса

Снижение уровня глюкозы на 20% без лекарств: ученые назвали простой продукт, он творит чудеса

09:45, 05 апр 2024

Ученые Сеульского нацуниверситета науки и технологий провели масштабное исследование, которое приоткрыло завесу тайны над загадочными свойствами одного из самых нетрадиционных продуктов - бурых морских водорослей.

Как выяснилось, этот природный дар океана может стать ключом к решению одной из самых распространенных и опасных проблем современности - сахарного диабета.

Исследователи тщательно изучили влияние данного морского растения на течение диабета и пришли к весьма неожиданным выводам. Оказывается, бурые водоросли обладают поистине уникальными свойствами, которые способны не только стабилизировать уровень глюкозы в крови, но и эффективно предотвращать развитие самого заболевания. По данным метаанализа, у пациентов, систематически принимающих добавки из бурых водорослей, наблюдалось впечатляющее снижение показателей сахара в крови - до 16,5%.

Ученые отмечают, что морские водоросли могут стать достойной альтернативой традиционным методам лечения диабета, таким как лекарственные препараты. Этот природный продукт не только эффективен, но и сравнительно недорог, а главное - абсолютно безопасен для здоровья.

Поскольку статья носит информационный характер, то прежде чем начинать самостоятельный прием водорослей, специалисты рекомендуют проконсультироваться с врачом.

Эта зеленая жемчужина творит чудеса: простой овощ держит диабет под контролем и наполняет организм антиоксидантами Эта зеленая жемчужина творит чудеса: простой овощ держит диабет под контролем и наполняет организм антиоксидантами
Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье диабет
Читайте также

Принимать натощак: Роскачество назвало 5 специй, эффективно снижающих уровень сахара без лекарств
Это интересно
Принимать натощак: Роскачество назвало 5 специй, эффективно снижающих уровень сахара без лекарств
Эта зеленая жемчужина творит чудеса: простой овощ держит диабет под контролем и наполняет организм антиоксидантами
Это интересно
Эта зеленая жемчужина творит чудеса: простой овощ держит диабет под контролем и наполняет организм антиоксидантами
Эликсир жизни: 4 чашки этого напитка в день защитят от смерти, вызванной раком кишечника
Это интересно
Эликсир жизни: 4 чашки этого напитка в день защитят от смерти, вызванной раком кишечника
Кардиолог назвала самый лучший продукт для сердца: вкусно и защитит от инфаркта
Это интересно
Кардиолог назвала самый лучший продукт для сердца: вкусно и защитит от инфаркта


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok