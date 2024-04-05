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Апрельское спасение смородины: как избавиться от муравьев за 5 минут - убегут, как ошпаренные

Апрельское спасение смородины: как избавиться от муравьев за 5 минут - убегут, как ошпаренные

09:53, 05 апр 2024

Ежегодно в период первых весенних пробуждений природы огородники и садоводы сталкиваются с нашествием неприятных гостей - муравьев. Лакомясь сладким соком растений, эти маленькие труженики могут нанести существенный урон будущему урожаю. Однако не нужно сразу применять химические препараты - есть народные методы, которые решат проблему эффективно и безопасно.

Муравьи - настоящий бич для любителей смородины. Именно благодаря их присутствию на кустах этой ягоды появляется губительная для растений тля. Ее размножение может полностью погубить весь урожай, не оставив и следа сладких ягод. Поэтому избавление от муравьев - задача первостепенной важности для каждого, кто мечтает о хорошем урожае.

Эксперт Дзен-канала "О Фазенде. Загородная жизнь" поделился надежным и проверенным способом изгнать муравьев с садового участка без применения токсичных химикатов. Главное - действовать в апреле, еще до того, как нашествие достигнет своего пика.

Для начала необходимо приготовить специальную смесь: обычную садовую сажу перемешать в пропорции 1:1 со льняным маслом. Затем этой субстанцией аккуратно обмазать нижнюю часть стеблей кустарников и деревьев на высоту около 10 см от земли. Такая простая манипуляция заставит муравьев моментально ретироваться с облюбованной территории, спасая свои жизни. И больше они сюда уже не вернутся.

Тля и муравьи больше не проблема: простой и эффективный метод борьбы Тля и муравьи больше не проблема: простой и эффективный метод борьбы
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: муравьи советы смородина
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