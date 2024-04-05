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Яблони будут плодоносить до глубокой осени: высадите в приствольную зону это необычное растение — сплошная польза для дерева

Яблони будут плодоносить до глубокой осени: высадите в приствольную зону это необычное растение — сплошная польза для дерева

10:00, 05 апр 2024

Каждый владелец фруктового сада знает, что высокий урожай яблок - это результат многих факторов. Однако немногие догадываются, что ключевую роль в этом играют... сорняки? Да, вы не ослышались - правильные сорняки могут стать вашим тайным оружием в борьбе за обильный яблочный урожай.

Как выяснили эксперты Тимирязевской академии, отсутствие правильного опыления - одна из главных причин низкой урожайности яблонь. Ксения Давыдова, агроном академии, делится секретом: для идеального плодоношения необходимо высаживать на одном участке несколько сортов яблонь с близкими сроками созревания. Это обеспечит оптимальное перекрестное опыление и, как следствие, богатый урожай.

Но что, если вы не можете позволить себе разбить целый яблоневый сад? Решение есть - высадите вокруг ствола вашей единственной яблони ароматную огуречную траву! Этот неприхотливый однолетник манит к себе пчел, шмелей и других полезных насекомых-опылителей, которые с радостью займутся опылением ваших яблок. И все это абсолютно без дополнительных хлопот с вашей стороны!

Кроме того, яркое и обильное цветение огуречной травы будет украшать приствольный круг вашей яблони на протяжении всего лета. Представьте, какую живописную картину будет создавать это сочетание сочных зеленых листьев и желто-белых цветочных зонтиков! Ваш сад заиграет новыми красками, а урожай яблок гарантированно порадует вас.

Посадите этот цветок под яблоню и забудете о проблемах с урожаем Посадите этот цветок под яблоню и забудете о проблемах с урожаем
Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: советы сад яблоня
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