«Все не так просто»: Врач перечислила неожиданные причины появления перхоти — помогут не шампуни

10:27, 05 апр 2024

Каждый из нас сталкивался с неприятным явлением, которое мучает многих людей — перхотью. Эти мелкие чешуйки эпидермиса, оставшиеся на коже головы, могут стать причиной серьезных волнений и дискомфорта. Однако, как оказалось, перхоть может быть симптомом более серьезных заболеваний. Корреспонденты портала «Москва 24» пообщались с врачом-дерматовенерологом Анной Захаровой, чтобы разобраться в причинах этой проблемы и способах ее решения.

Как выяснилось, риск возникновения перхоти значительно увеличивается при наличии сахарного диабета или иммунодефицита. Кроме того, она может появиться во время развития таких заболеваний, как себорейный дерматит, экзема, псориаз, дерматит, стригущий лишай и ихтиоз. Поэтому при первых признаках перхоти стоит незамедлительно обратиться к специалисту для проведения тщательного обследования и выявления возможных причин.

Врач Анна Захарова дала несколько важных рекомендаций по уходу за волосами, чтобы предотвратить появление неприятной проблемы. Она советует не мыть голову слишком горячей водой, реже применять средства для укладки, а также по возможности отказаться от использования фена и плойки. Кроме того, специалист отмечает, что возникновению перхоти могут способствовать стрессы, колебания гормонального фона, несбалансированное питание и неправильный уход за кожей головы.

Чтобы избавиться от надоедливых чешуек, Захарова рекомендует обратиться к врачу, исключить из жизни стрессовые ситуации и больше питаться фруктами и овощами. Соблюдение этих простых советов поможет справиться с неприятной проблемой и сохранить здоровье волос.

Автор: Семен Подгорный