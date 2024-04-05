Хлеб без вреда: Простая процедура, снижающая гликемический индекс

10:33, 05 апр 2024

Многие из нас с удовольствием наслаждаются ароматными ломтиками хлеба, не подозревая о том, что этот, казалось бы, невинный продукт, может нанести ущерб нашему здоровью. Но теперь эта проблема решена - британский специалист в области здравоохранения раскрыл простой и эффективный способ сделать хлеб более полезным.

Доктор Каран Раджан, эксперт Национальной службы здравоохранения Великобритании, поделился ценным открытием, которое позволит россиянам гораздо свободнее наслаждаться этим любимым продуктом. Согласно его рекомендациям, всего лишь заморозив и подсушив или поджарив ломтики хлеба, можно значительно снизить их гликемический индекс - способность быстро повышать уровень сахара в крови при потреблении.

Секрет кроется в особенностях процесса, происходящего с крахмалом в хлебе. Когда он подвергается заморозке и последующему нагреву, большая часть крахмала переходит в ретроградное состояние. В таком виде он не полностью усваивается организмом, а действует подобно клетчатке, помогая пищеварению и замедляя повышение уровня сахара. В результате, люди могут есть больше хлеба, не опасаясь резких скачков сахара в крови, и при этом быстрее почувствуют насыщение.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru