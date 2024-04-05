Бросьте эти отходы в лунку при посадке перца в грунт: урожай будет рекордным

11:27, 05 апр 2024

Выращивание перцев - задача не из простых, но опытные дачники раскрыли секрет получения невероятно щедрого урожая. Оказывается, для этого нужно всего лишь использовать один простой ингредиент, доступный практически в каждом доме.

Агроном, известная своим опытом в области овощеводства, поделилась важными рекомендациями. Согласно её объяснениям, перец является весьма капризной культурой, требующей тщательного ухода и регулярных подкормок. При этом не обязательно тратить деньги на дорогостоящие удобрения - можно обойтись обычными пищевыми отходами.

Секрет заключается в использовании луковой шелухи. Чтобы приготовить эффективное удобрение, необходимо взять 1 стакан шелухи, залить её 2 стаканами воды, довести до кипения и дать настояться в течение 2 дней. Затем раствор следует процедить и разбавить водой в соотношении 1:10 перед применением.

Перед высадкой перцев в открытый грунт рекомендуется заранее полить лунки этим чудодейственным составом. Кроме того, такая подкормка будет отлично стимулировать рост и развитие рассады, но применять её стоит не чаще 1 раза в неделю.

Автор: Вадим Рудаков