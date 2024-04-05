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5 продуктов, которые спасут сетчатку ваших глаз: совет от офтальмолога Чернышовой

5 продуктов, которые спасут сетчатку ваших глаз: совет от офтальмолога Чернышовой

13:59, 05 апр 2024

Если вы проводите много времени за экраном, вы, вероятно, обеспокоены состоянием своего зрения. Однако врач-терапевт Надежда Чернышова уверяет, что решение кроется в вашем холодильнике. Оказывается, правильное питание может не только предотвратить ухудшение зрения, но и улучшить его.

В своем недавнем интервью Чернышова рассказала о пяти продуктах, которые должны стать неотъемлемой частью вашего рациона, если вы хотите сохранить здоровье глаз на долгие годы. Эти чудодейственные ингредиенты не только обеспечивают организм питательными веществами, но и выполняют целый ряд важных функций для поддержания остроты зрения.

Первый в списке - черника. Это ягода, известная своими регенерирующими свойствами для сетчатки глаза. Чернышова особо рекомендует добавлять черничные плоды в рацион тем, кто целыми днями сидит за компьютером.

Следующими в списке оказались оранжевые овощи - морковь, тыква и репа. Они богаты бета-каротином, который отвечает за цветовое восприятие и поддержание здорового состояния роговицы.

Не обошлось и без жирной морской рыбы. Она, как выяснилось, благотворно влияет не только на сердце, но и на сосуды глаз. Это делает ее незаменимым продуктом для профилактики возрастных изменений зрения.

Медик также советует включить в меню яйца и орехи - они, по ее словам, являются четвертым и пятым важными элементами для поддержания остроты зрения.

Для зрения и сосудов: этот орех незаменим для всех Для зрения и сосудов: этот орех незаменим для всех
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье зрение
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