Обувь больше не пахнет: Простое решение проблемы с помощью бесцветной жидкости

14:19, 05 апр 2024

Мы все сталкивались с этим неприятным явлением — обувь, особенно из искусственных материалов, начинает распространять невыносимый запах после некоторого времени использования. Ноги потеют, бактерии размножаются, и в результате мы оказываемся в неловкой ситуации, когда приходится снимать обувь в присутствии других людей.

Эксперты канала «Первый вязальный!» раскрывают простой и эффективный способ навсегда решить эту проблему. Все, что вам нужно, — это ватный диск и аптечная перекись водорода. Просто тщательно протрите внутреннюю поверхность обуви этим составом, и вуаля — неприятный запах исчезнет бесследно.

Важно также не забыть просушить обувь после обработки, но не на батарее — можно вынести ее на ночь на балкон. Когда она высохнет, запах уйдет полностью. Чтобы ноги в ней больше не потели, эксперты рекомендуют добавить немного крахмала или детской присыпки в каждый ботинок.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru