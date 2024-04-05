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Можно ли остужать горячие напитки добавлением холодной воды — в чем опасность

Можно ли остужать горячие напитки добавлением холодной воды — в чем опасность

14:42, 05 апр 2024

Многие из нас с детства помнят устоявшееся предостережение: не стоит смешивать кипячёную и сырую воду, иначе это может вызвать расстройство желудка. Однако, как оказалось, эти опасения безосновательны.

В своём профессиональном Дзен-блоге специалисты компании «Аквафор» развеяли этот распространённый миф.

Проведённые исследования показали, что кипячение водопроводной воды, напротив, повышает в ней концентрацию вредных солей. Поэтому перед кипячением воду лучше прогонять через фильтр, чтобы очистить её от вредных примесей.

Оказывается, предостережения о негативных последствиях смешения сырой и кипячёной воды давно устарели. Они были актуальны в те времена, когда воду брали из колодцев и рек, где бактерии из сырой воды попадали в тёплую среду (при смешении с горячей), что способствовало их дальнейшему размножению. Но в современных городских водопроводах вода гораздо чище, хотя и не полностью обеззаражена, и кипячение уже не убивает все вредные вещества.

Таким образом, главное в вопросе разбавления кипятка некипячёной водой — это исходное качество самой воды. Если вы уверены, что вода допустима для употребления человеком, то её можно смешивать. Однако разбавлять заваренные кипятком горячие напитки водой прямо из-под крана всё же не стоит — гораздо безопаснее использовать для этого фильтрованную воду.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: советы вода
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