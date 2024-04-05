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Неожиданные бонусы: юрист рассказал, какие льготы ждут предпенсионеров в 2024 году

Неожиданные бонусы: юрист рассказал, какие льготы ждут предпенсионеров в 2024 году

14:52, 05 апр 2024

Многие россияне даже не догадываются, что существует особый статус «предпенсионера» — и этот статус может принести весомые преимущества. В 2024 году им обзаведутся мужчины 1964 года рождения и женщины 1969 года рождения.

Как отмечает юрист Вадим Виноградов в интервью агентству «Прайм», предпенсионеры могут рассчитывать на ряд дополнительных льгот и гарантий. Например, им предоставляется два оплачиваемых выходных дня в год для прохождения диспансеризации. Кроме того, предпенсионеры освобождаются от налога на имущество, пока оно не используется в предпринимательской деятельности.

Еще одна важная привилегия — предпенсионеров нельзя уволить с работы. Более того, если они все-таки становятся безработными, то могут претендовать на более высокие пособия.

Чтобы получить статус предпенсионера, достаточно обратиться в Социальный фонд России и оформить соответствующую справку. Так что мужчины 1964 года и женщины 1969 года уже в следующем году смогут воспользоваться этими приятными бонусами.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: предпенсионеры льготы
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