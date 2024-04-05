Секатор станет острым и чистым как новый: вот что надо с ним сделать

22:30, 05 апр 2024

Каждый садовод знает, что без качественного и надежного секатора не обойтись. Но что делать, если этот незаменимый помощник начинает тупиться и ржаветь? Рассказываем, как вернуть секатору первозданный вид и острое лезвие.

Нет ничего хуже, чем тупой секатор, который с трудом справляется со своей работой. Неправильное хранение и небрежное обращение быстро приводят этот инструмент в негодность - на металлических частях появляется ржавчина, а острота исчезает.

Прежде всего, важно ухаживать за секатором сразу после использования. Нужно очистить его от влаги, травы и листьев, иначе со временем на поверхности появится коррозия. Если же инструмент уже заржавел и перестал хорошо резать, можно его реанимировать.

Для начала ослабьте гайки на секаторе, это позволит лучше очистить внутренние механизмы. Затем погрузите весь инструмент в емкость с уксусом и оставьте на ночь. Утром ржавчина и грязь легко отойдут, и секатор будет как новенький.

Следующий шаг - заточка лезвий. Используйте для этого алмазный напильник, аккуратно повторяя уже имеющийся угол заточки. После заточки не забудьте смазать все движущиеся части секатора маслом - так вы защитите их от преждевременного износа.

Автор: Семен Подгорный