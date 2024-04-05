«Подскажет зеркало»: Доктор Мясников рассказал о симптомах рака и диабета

22:37, 05 апр 2024

Хотите избежать опасных заболеваний? Простые меры предосторожности могут вовремя выявить тревожные сигналы, считает врач общей практики Александр Мясников. В эфире программы «О самом главном» он поделился несколькими ключевыми рекомендациями.

Первым делом Мясников советует регулярно проходить диспансеризацию. Это позволит врачам комплексно оценить состояние организма и вовремя выявить возможные проблемы. Но не стоит ограничиваться только медицинским обследованием — ежедневный самоконтроль также играет важную роль.

Внимательный взгляд в зеркало может многое рассказать о вашем здоровье. Осмотрите тело на предмет асимметрии, следите за изменениями родинок. Не забудьте также проверить ногти — там может прятаться подногтевая меланома. Посинение ногтей, не связанное с травмой, может быть тревожным сигналом.

Кроме визуального осмотра, Мясников советует использовать простые измерительные приборы. Сантиметровая лента поможет отследить увеличение талии — важный маркер набора веса и возможных проблем со здоровьем. Специалист называет допустимые нормы: не более 102 см для мужчин и 80 см для женщин.

Доктор также рекомендует регулярно измерять артериальное давление и контролировать вес. Эти показатели могут сигнализировать о развитии серьезных заболеваний на ранней стадии. Особое внимание стоит уделить складкам кожи — там может появиться характерная вельветовая текстура, указывающая на диабет или онкологию.

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Автор: Алия Карачурина