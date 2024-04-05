Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

«Подскажет зеркало»: Доктор Мясников рассказал о симптомах рака и диабета

«Подскажет зеркало»: Доктор Мясников рассказал о симптомах рака и диабета

22:37, 05 апр 2024

Хотите избежать опасных заболеваний? Простые меры предосторожности могут вовремя выявить тревожные сигналы, считает врач общей практики Александр Мясников. В эфире программы «О самом главном» он поделился несколькими ключевыми рекомендациями.

Первым делом Мясников советует регулярно проходить диспансеризацию. Это позволит врачам комплексно оценить состояние организма и вовремя выявить возможные проблемы. Но не стоит ограничиваться только медицинским обследованием — ежедневный самоконтроль также играет важную роль.

Внимательный взгляд в зеркало может многое рассказать о вашем здоровье. Осмотрите тело на предмет асимметрии, следите за изменениями родинок. Не забудьте также проверить ногти — там может прятаться подногтевая меланома. Посинение ногтей, не связанное с травмой, может быть тревожным сигналом.

Кроме визуального осмотра, Мясников советует использовать простые измерительные приборы. Сантиметровая лента поможет отследить увеличение талии — важный маркер набора веса и возможных проблем со здоровьем. Специалист называет допустимые нормы: не более 102 см для мужчин и 80 см для женщин.

Доктор также рекомендует регулярно измерять артериальное давление и контролировать вес. Эти показатели могут сигнализировать о развитии серьезных заболеваний на ранней стадии. Особое внимание стоит уделить складкам кожи — там может появиться характерная вельветовая текстура, указывающая на диабет или онкологию.

Читайте также:

Это есть запрещено: теледоктор Мясников назвал 4 белых продукта, которые мешают похудению Это есть запрещено: теледоктор Мясников назвал 4 белых продукта, которые мешают похудению
Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье мясников
Читайте также

Доктор Мясников раскрыл пугающую правду: как боль в горле может разрушить ваше сердце
Это интересно
Доктор Мясников раскрыл пугающую правду: как боль в горле может разрушить ваше сердце
«Не вините сахар»: Доктор Мясников раскрывает истинную причину диабета
Это интересно
«Не вините сахар»: Доктор Мясников раскрывает истинную причину диабета
Доктор Мясников заявил, что постковидный синдром может привести к раку
Здравоохранение в Башкирии
Доктор Мясников заявил, что постковидный синдром может привести к раку
Доктор Мясников: "Поход в баню при похмелье может привести к печальному исходу"
Это интересно
Доктор Мясников: "Поход в баню при похмелье может привести к печальному исходу"


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok