Весьма необычный способ снизить давление на 6 часов: разденьтесь и сделайте это

22:48, 05 апр 2024

Многие из нас сталкиваются с проблемой высокого кровяного давления, требующего постоянного медикаментозного лечения. Однако, как выяснилось, существует простое и эффективное средство для снижения артериального давления, не требующее приема лекарств. Об этом необычном методе рассказывает практикующий врач-ревматолог, невролог и академик АМТН РФ Павел Евдокименко.

Согласно словам Евдокименко, одним из самых доступных и действенных способов снизить повышенное давление является пребывание на солнце или в солярии. Дело в том, что под воздействием солнечных лучей в кровоток выбрасывается оксид азота, который расширяет сосуды и способствует снижению артериального давления.

Врач считает, что для эффективного результата достаточно всего 20-30 минут пребывания на солнце с обнаженными участками тела. Этого времени будет достаточно, чтобы организм начал вырабатывать оксид азота и расширять сосуды. При этом доктор предупреждает об опасности чрезмерного воздействия палящих солнечных лучей, поэтому следует соблюдать разумную меру.

Интересно, что ученые из Университета Эдинбурга провели исследование, в котором участники в течение 20 минут находились в солярии. Результат показал, что у всех добровольцев под воздействием ультрафиолетового излучения снизилось кровяное давление, и этот эффект сохранялся в течение 1-6 часов.

Таким образом, Евдокименко резюмирует, что при недостатке солнечных дней в зимнее время солярий может стать хорошей альтернативой. Кроме того, он отмечает, что под влиянием ультрафиолетового излучения в организме вырабатывается витамин D, что также является дополнительным положительным эффектом солнечной терапии.

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Автор: Вадим Рудаков