Муравьи больше не навредят вашим яблоням: недорогое и эффективное решение от опытного садовода

23:04, 05 апр 2024

Любой садовод знает, что муравьи – частые незваные гости на приусадебных участках. Особенно они полюбили домашние яблони, которые зачастую становятся их главной мишенью. Однако присутствие этих насекомых может обернуться настоящей бедой для плодовых деревьев. Как же справиться с муравьиным нашествием и защитить ценный урожай?

Существует проверенный способ избавиться от докучливых муравьев. Как рассказала опытный садовод Виктория Радзевская, для этого нужно всего лишь развести 2 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и опрыскать пораженное дерево. Резкий запах этого средства быстро отпугнет непрошеных гостей. Но для полного избавления от вредителей важно также найти и залить раствором их муравейник.

Эксперт подчеркивает, что бороться с муравьями нужно сразу же после их появления на яблоне. Чем быстрее вы примете меры, тем больше шансов сохранить урожай и защитить ценное плодовое дерево.

Автор: Алия Карачурина