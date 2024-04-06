Избавьтесь от тревоги и укрепите нервы без вреда для здоровья - 3 волшебных напитка, которые вам необходимы

11:33, 06 апр 2024

В погоне за быстрым решением своих проблем многие люди самостоятельно назначают себе успокоительные средства, не осознавая, что это лишь усугубит их эмоциональное состояние.

Тем не менее выход все же имеется - всего лишь несколько напитков из повседневного рациона способны творить настоящие чудеса в деле поддержания нервной системы и борьбы со стрессом.

По словам врача-невролога Игоря Мацокина, одними из самых эффективных успокаивающих средств являются зелёный и белый чай, настой из зверобоя, а также цикорий. Эти напитки не только нормализуют эмоциональное состояние, но и помогают чувствовать себя лучше в любых жизненных ситуациях.

, хоть и схож по вкусу с кофе, кофеина не содержит, а значит, не будет усиливать сердцебиение и повышать артериальное давление. Благодаря наличию витаминов группы В этот напиток способен улучшать настроение и расслаблять нервную систему.

Наибольшей эффективностью, по словам эксперта, обладает зверобой - он помогает справиться даже с сильным эмоциональным напряжением и депрессивным состоянием. Секрет действия зверобоя заключается в его способности повышать уровень серотонина, что положительно влияет на сон и способствует общему расслаблению.

Однако специалист предупреждает, что чрезмерное употребление кофе может снизить эффективность этих полезных напитков. Поэтому важно соблюдать баланс и не злоупотреблять тонизирующими средствами.

Стоит помнить, что данная информация носит ознакомительный характер, и перед началом применения любых рекомендаций необходимо проконсультироваться с врачом.

Автор: Вадим Рудаков