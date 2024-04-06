Вы не поверите, что это на самом деле: удивите гостей невероятной домашней «икрой» из самых простых продуктов

11:48, 06 апр 2024

Многие из нас привыкли употреблять сельдь в классических салатах или просто нарезанной на бутерброды. Однако оказывается, что из этой рыбы можно приготовить нечто намного более оригинальное - домашнюю «икру», которая ничем не уступает по вкусу и внешнему виду магазинной продукции. И самое интересное, что никто из ваших гостей даже не догадается, что вместо настоящей икры им предлагают закуску, приготовленную из обычной селёдки.

Для создания такой «икры» понадобится совсем немного простых ингредиентов:

Сначала нужно тщательно перемолоть в мясорубке филе сельди вместе с луком, убедившись, что в получившейся массе не осталось рыбных костей. Затем в небольшой ёмкости необходимо довести до кипения томатный сок с добавлением масла, соли и сахара, постепенно всыпая манную крупу и помешивая до полного загустения. После этого остывшую манную кашу следует тщательно перемешать с рыбной массой. Готовую «икру» нужно поместить в холодильник на несколько часов, чтобы вкусы хорошо пропитали друг друга.

Результат получается настолько реалистичным, что никто из ваших гостей и не заподозрит, что перед ними не настоящая чёрная или красная икра, а оригинальная закуска, приготовленная из обычной сельди. Подавайте её со свежим хлебом или крекерами.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru