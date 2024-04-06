Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Вы не поверите, что это на самом деле: удивите гостей невероятной домашней «икрой» из самых простых продуктов

Вы не поверите, что это на самом деле: удивите гостей невероятной домашней «икрой» из самых простых продуктов

11:48, 06 апр 2024

Многие из нас привыкли употреблять сельдь в классических салатах или просто нарезанной на бутерброды. Однако оказывается, что из этой рыбы можно приготовить нечто намного более оригинальное - домашнюю «икру», которая ничем не уступает по вкусу и внешнему виду магазинной продукции. И самое интересное, что никто из ваших гостей даже не догадается, что вместо настоящей икры им предлагают закуску, приготовленную из обычной селёдки.

Для создания такой «икры» понадобится совсем немного простых ингредиентов: 250 гр филе солёной сельди, 2 ст.л. манки, 1 головка репчатого лука, 100 мл томатного сока, 1 ст.л. подсолнечного масла, соль и сахар по вкусу.

Сначала нужно тщательно перемолоть в мясорубке филе сельди вместе с луком, убедившись, что в получившейся массе не осталось рыбных костей. Затем в небольшой ёмкости необходимо довести до кипения томатный сок с добавлением масла, соли и сахара, постепенно всыпая манную крупу и помешивая до полного загустения. После этого остывшую манную кашу следует тщательно перемешать с рыбной массой. Готовую «икру» нужно поместить в холодильник на несколько часов, чтобы вкусы хорошо пропитали друг друга.

Результат получается настолько реалистичным, что никто из ваших гостей и не заподозрит, что перед ними не настоящая чёрная или красная икра, а оригинальная закуска, приготовленная из обычной сельди. Подавайте её со свежим хлебом или крекерами.

Приготовить курицу на сковороде и выдать её за шашлык — легко: никто не отличит Приготовить курицу на сковороде и выдать её за шашлык — легко: никто не отличит
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: рецепты икра селедка
Читайте также

Удивите своих гостей: простой лайфхак с уксусом и солью
Это интересно
Удивите своих гостей: простой лайфхак с уксусом и солью
В Бурзянском районе Башкирии прошел международный фестиваль местного меда
Общество в Башкирии / Культура в Башкирии
В Бурзянском районе Башкирии прошел международный фестиваль местного меда
Если есть горошек: рецепт невероятного салата «Дуэт»
Это интересно
Если есть горошек: рецепт невероятного салата «Дуэт»
Крошка-картошка получится вкуснее, чем в ресторане: рецепт от шеф-повара
Это интересно
Крошка-картошка получится вкуснее, чем в ресторане: рецепт от шеф-повара
Жительницу Башкирии ждал настоящий сюрприз после покупки красной икры
Потребитель в Башкирии
Жительницу Башкирии ждал настоящий сюрприз после покупки красной икры
В Уфе на Курбан-байрам пройдет мусульманский фестиваль
Общество в Башкирии
В Уфе на Курбан-байрам пройдет мусульманский фестиваль
Приготовить курицу на сковороде и выдать её за шашлык — легко: никто не отличит
Это интересно
Приготовить курицу на сковороде и выдать её за шашлык — легко: никто не отличит
Раскрыт секрет ингредиента для пирога: этот трюк поразил миллионы хозяек
Это интересно
Раскрыт секрет ингредиента для пирога: этот трюк поразил миллионы хозяек


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok