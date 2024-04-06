Тюль будет белоснежным: Постирайте его с этим советским средством

11:54, 06 апр 2024

Любое окно без красивого, свежего тюля - все равно что машина без колес. Этот нежный, воздушный текстиль способен преобразить пространство, добавить уюта и элегантности. Но порой занавески теряют свою сияющую белизну, приобретая неопрятный, пожелтевший вид. Однако нет ничего невозможного для хорошей хозяйки - мы знаем, как легко вернуть тюлю первозданную красоту.

Больше всего страдают шторы на кухне, где они постоянно соприкасаются с парами и жирами. Но и в этом случае есть простые и действенные способы освежить занавески. Для начала замочите тюль в холодной воде, это поможет эффективно очистить его от пыли и налета.

Затем перенесите заранее намыленные хозяйственным мылом занавески в стиральную машину. После стирки необходим финальный штрих - отбеливание, чтобы тюль засиял, словно новенький. Теперь все будут думать, что вы только что повесили совершенно свежие занавески.

Иногда освежить тюль можно и более простыми способами. Достаточно просто легко пропылесосить его, чтобы избавиться от пыли и мелкого мусора. Или же провести влажную чистку, осторожно протерев занавески влажной тряпкой.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru