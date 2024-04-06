Пирог без выпечки за 20 минут: надо всего несколько ингредиентов

12:03, 06 апр 2024

Устали тратить часы на приготовление выпечки? Хотим представить вашему вниманию простой, но изысканный вариант - пирог с бананами, который можно приготовить всего за полчаса! Несмотря на то, что он готовится на сковороде, получается ощутимо воздушным и нежным, как облако.

Ингредиенты для этого вкусного лакомства минимальны, а процесс приготовления настолько прост, что справится даже начинающий кулинар. Вам понадобятся всего несколько базовых продуктов: 1 яйцо, 70 гр. сахара, 150 мл молока, 150 гр. муки, 1 ч.л. разрыхлителя, соль и ванильный сахар по вкусу и, конечно же, два спелых банана.

Смешайте яйцо с сахаром, солью и ванильным сахаром до однородной консистенции. Аккуратно влейте молоко и растительное масло, тщательно перемешав. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите гладкое тесто без комочков.

Разогрейте сковороду и смажьте ее маслом. На дно выложите кусочки банана и присыпьте сахаром - так получится хрустящая карамельная корочка. Вылейте тесто поверх и готовьте блюдо на медленном огне под крышкой около 30 минут.

Переверните готовый пирог на сервировочную тарелку и наслаждайтесь воздушным и ароматным десертом! Он идеально подойдет как для семейного чаепития, так и для угощения друзей. Побалуйте себя и близких.

Автор: Алия Карачурина