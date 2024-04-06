Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Пирог без выпечки за 20 минут: надо всего несколько ингредиентов

Пирог без выпечки за 20 минут: надо всего несколько ингредиентов

12:03, 06 апр 2024

Устали тратить часы на приготовление выпечки? Хотим представить вашему вниманию простой, но изысканный вариант - пирог с бананами, который можно приготовить всего за полчаса! Несмотря на то, что он готовится на сковороде, получается ощутимо воздушным и нежным, как облако.

Ингредиенты для этого вкусного лакомства минимальны, а процесс приготовления настолько прост, что справится даже начинающий кулинар. Вам понадобятся всего несколько базовых продуктов: 1 яйцо, 70 гр. сахара, 150 мл молока, 150 гр. муки, 1 ч.л. разрыхлителя, соль и ванильный сахар по вкусу и, конечно же, два спелых банана.

Смешайте яйцо с сахаром, солью и ванильным сахаром до однородной консистенции. Аккуратно влейте молоко и растительное масло, тщательно перемешав. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите гладкое тесто без комочков.

Разогрейте сковороду и смажьте ее маслом. На дно выложите кусочки банана и присыпьте сахаром - так получится хрустящая карамельная корочка. Вылейте тесто поверх и готовьте блюдо на медленном огне под крышкой около 30 минут.

Переверните готовый пирог на сервировочную тарелку и наслаждайтесь воздушным и ароматным десертом! Он идеально подойдет как для семейного чаепития, так и для угощения друзей. Побалуйте себя и близких.

Опытный повар поделился рецептом чудо-пирога: пышный десерт за 30 минут Опытный повар поделился рецептом чудо-пирога: пышный десерт за 30 минут
Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты пирог
Читайте также

Опытный повар поделился рецептом чудо-пирога: пышный десерт за 30 минут
Это интересно
Опытный повар поделился рецептом чудо-пирога: пышный десерт за 30 минут
Хит Масленицы: блины с этой обалденной начинкой сметают со стола первыми
Это интересно
Хит Масленицы: блины с этой обалденной начинкой сметают со стола первыми
Эксклюзив на Масленицу: невероятно вкусные «чайные» блинчики — секрет кроется в одном ингредиенте
Это интересно
Эксклюзив на Масленицу: невероятно вкусные «чайные» блинчики — секрет кроется в одном ингредиенте
Блинчики получаются тонкие и нежные: одно легкое правило замеса теста
Это интересно
Блинчики получаются тонкие и нежные: одно легкое правило замеса теста
Повар раскрыла секрет приготовления невероятно пышных оладьев: поднимаются на глазах
Это интересно
Повар раскрыла секрет приготовления невероятно пышных оладьев: поднимаются на глазах
Идеальное слоеное тесто за 15 минут: весь секрет в раскатке
Это интересно
Идеальное слоеное тесто за 15 минут: весь секрет в раскатке
Тонкие и вкусные: универсальный рецепт блинов
Это интересно
Тонкие и вкусные: универсальный рецепт блинов
Опытный кулинар рассказал рецепт идеального теста для пирожков: 10 минут и все готово
Это интересно
Опытный кулинар рассказал рецепт идеального теста для пирожков: 10 минут и все готово


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok