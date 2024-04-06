Герань будет невероятно пышной: Забудьте об обрезке, просто сделайте несколько надрезов

12:10, 06 апр 2024

Обычно в начале весны цветоводы массово прибегают к кардинальному обрезанию герани, надеясь, что это спровоцирует появление множества боковых побегов. Однако этот подход имеет один значительный недостаток - до самого мая растение выглядит весьма непривлекательно. Но теперь специалисты предлагают альтернативное решение, которое позволит добиться пышного цветения, не жертвуя эстетикой.

Вместо обрезки экспертами рекомендуется проводить простую процедуру нанесения на стебли герани неглубоких насечек. Этот метод стимулирует пробуждение спящих почек, находящихся в пазухах листьев, из которых впоследствии и вырастают желанные боковые побеги. Надрезы следует делать равномерно по всей длине ствола, строго над местами крепления листьев.

Важно соблюдать аккуратность и использовать острый, предварительно обработанный антисептиком нож, чтобы не повредить внутренние ткани растения. Неглубокие ранки быстро заживают, а из спящих почек вскоре появляются новые побеги, которые стремительно формируют пышную и привлекательную цветочную шапку.

Автор: Алия Карачурина