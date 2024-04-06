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Отправляясь на работу, высыпаю в ведро с мусором 2 ложки соды: вот зачем так делать — от эффекта потеряете дар речи

Отправляясь на работу, высыпаю в ведро с мусором 2 ложки соды: вот зачем так делать — от эффекта потеряете дар речи

13:13, 06 апр 2024

Представьте себе: вы выходите из дома на работу, предвкушая продуктивный день, но тут перед вами встает неожиданная проблема — исходящий из мусорного ведра зловонный запах, грозящий испортить весь ваш день. Эксперты Телеграм-канала «Хитрая Хозяйка» раскрыли простой и эффективный способ избавиться от этой неприятности.

Секрет кроется... в обычной пищевой соде. Да-да, этот сверхдоступный продукт, который обычно ассоциируется с выпечкой и чисткой, на самом деле обладает уникальными абсорбирующими свойствами, способными справиться даже с самыми навязчивыми ароматами.

Все, что нужно сделать — при замене пакета для мусора, просто всыпать в него две столовые ложки соды и плотно закрыть ведро крышкой. Этот простой трюк поможет надежно нейтрализовать неприятные запахи, так что вам больше не придется бежать после работы к мусорному контейнеру, а в вашей квартире не будет появляться отвратительный «мусорный» дух.

Унитаз засияет без химии: простой лайфхак с содой, который удивит даже опытных хозяек Унитаз засияет без химии: простой лайфхак с содой, который удивит даже опытных хозяек
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы
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