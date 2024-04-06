Помидоры на подоконнике: эксперт рассказала, как получить обильный урожай прямо в квартире – удобрения не нужны

23:37, 06 апр 2024

Вырастить сочные томаты в городской квартире — мечта многих. И, как оказывается, это не такая уж и сложная задача, если знать пару важных секретов. Агроном и автор канала «Семена Алтая» Виктория Карелина раскрывает простые, но действенные способы превратить подоконник в высокоурожайную мини-ферму.

По словам эксперта, главное — создать для помидоров идеальные условия для роста. Прежде всего, это касается грунта и освещения. Виктория советует высаживать растения в большой объём почвы, не менее 2 литров. Так корневой системе будет где разрастись. А вот со светом нужно постараться, чтобы помидоры получали его со всех сторон и в достаточном количестве.

Не менее важен температурный режим. Днем в помещении должно быть до +35°C, а ночью температуру следует снижать до +20°C. Такой перепад день/ночь очень полезен для томатов.

Если грамотно позаботиться об этих трех основных условиях, то дальше растения будут развиваться сами по себе, без особых хлопот. Виктория уверяет, что в этом случае не придется даже применять удобрения или бороться с болезнями. Ведь при правильном уходе помидоры станут по-настоящему крепкими и урожайными.

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Автор: Алия Карачурина