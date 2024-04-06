Воткните бутылки в землю на участке: вот как это поможет ленивым и занятым садоводам

23:46, 06 апр 2024

Жаркое, засушливое лето ставит серьезные испытания перед любителями дачного хозяйства. Не каждый огородник может позволить себе ежедневно посвящать время ручному поливу своих грядок, особенно в периоды отъездов или чрезмерной занятости. Но отсутствие влаги чревато обезвоживанием и гибелью растений — как избежать этого?

Заядлые садоводы раскрывают простой и эффективный способ восполнить недостаток влаги в почве даже тогда, когда у вас нет возможности самостоятельно поливать сад. Автор популярного дзен-канала «Дачная фанатка» делится своими секретами. Главное орудие в этом деле — обычные пластиковые бутылки.

Объем таких импровизированных «капельниц» будет зависеть от того, на какой срок вы оставляете участок без ухода. Чем дольше предстоит отсутствие, тем больших размеров стоит выбирать емкости. Наполните их водой, но не закручивайте крышки до конца — оставьте небольшой зазор. Переверните бутылки крышкой вниз и равномерно воткните их по всему участку, особенно сосредоточившись на грядках, которым требуется ежедневный полив. Вода из бутылок будет медленно просачиваться в почву, обеспечивая постоянное увлажнение корневой системы растений и не позволяя им засыхать в ваше отсутствие.

Автор: Алия Карачурина