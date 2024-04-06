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Не дайте мучнистой росе испортить ваши томаты: Простое, но действенное средство, которое сделает ваши помидоры неуязвимыми

Не дайте мучнистой росе испортить ваши томаты: Простое, но действенное средство, которое сделает ваши помидоры неуязвимыми

23:56, 06 апр 2024

Каждый дачник знает, что борьба с мучнистой росой на томатах — это настоящая головная боль. Часы, затраченные на поиск эффективных средств и методов защиты, кажутся потраченными впустую, когда болезнь все равно возвращается и угрожает урожаю. От этой проблемы можно избавиться простым и недорогим способом.

Ведущие телеграм-канала «Любимая Дача» рассказали, что для приготовления чудодейственного раствора понадобится всего несколько доступных ингредиентов. В 1,5 литра молочной сыворотки нужно добавить 10 капель йода и половину куска хозяйственного мыла. Тщательно перемешав эту смесь, ее следует разбавить водой до 10 литров.

Важно, что обрабатывать помидоры этим раствором нужно только вечером, когда солнечные лучи уже не будут воздействовать на растения. Проводить опрыскивание требуется дважды за сезон: первый раз — перед цветением, а второй — в период формирования плодов.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород помидоры мучнистая роса
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