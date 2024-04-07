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Превратите скромную банку шпрот в изысканную рыбную намазку: всего несколько ингредиентов для идеального вкуса

Превратите скромную банку шпрот в изысканную рыбную намазку: всего несколько ингредиентов для идеального вкуса

00:07, 07 апр 2024

Вряд ли многие из нас задумывались, что простая банка шпрот может стать основой для изысканной и невероятно вкусной закуски. Однако на самом деле из этих скромных рыбных консервов можно приготовить воистину восхитительную намазку, которая придется по вкусу любому гурману.

Для создания этой пасты вам понадобятся всего лишь 1 банка шпрот, 4 куриных яйца, 100 гр. творожного сыра и пучок зелени.

Начните с того, что слейте масло с банки с шпротами, после чего переложите рыбу в чашу блендера. Затем отварите и очистите яйца, измельчив их вместе со шпротами до однородной консистенции.

Заключительным штрихом станет добавление творожного сыра и свежей измельченной зелени. При желании можно также немного посолить полученную намазку. Но главный секрет кроется в том, чтобы дать закуске настояться в холодильнике хотя бы сутки - это сделает вкус еще более насыщенным и гармоничным.

Эту намазку захочется есть каждый день: миксуем творог с этими компонентами и подаем к столу - вкус обалденный Эту намазку захочется есть каждый день: миксуем творог с этими компонентами и подаем к столу - вкус обалденный
Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты намазка
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