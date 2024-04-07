Хотите получить молодой картофель в июне: корейская технология ультраранней посадки избавит ваш огород от сорняков и колорадского жука
00:17, 07 апр 2024
Есть ли среди вас садоводы, мечтающие о раннем урожае картофеля? Если да, то вам стоит узнать об интересном методе, которым пользуются огородники из Южной Кореи. Он позволит получить обильный урожай уже к началу июня.
Агроном Николай Хромов рассказал, что данный способ посадки картофеля под пленку доказал свою эффективность. Вместо перекопки грядки, на нее просто расстилается пленка с крестообразными надрезами в шахматном порядке. В эти отверстия и высаживаются предварительно пророщенные картофельные клубни, желательно крупного размера.
Ключевую роль в успехе данной методики играет выбор правильных сортов картофеля. Наиболее подходящими считаются так называемые «ранние» сорта, такие как «Ариэль», «Гусар», «Метеор» и «Чароит».
Агротехнические нюансы заключаются в регулярном поливе кустов под корень. В жаркую погоду можно даже проделывать дополнительные отверстия для полива. Зато сорняки практически не будут появляться, а численность колорадского жука значительно снизится, так как он чаще всего поражает растения, растущие в открытой земле.
Самое главное преимущество этого метода — возможность собирать урожай уже через 1-1,5 месяца после высадки картофеля.
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