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Колготки больше не порвутся: сделайте простое действие после стирки

Колготки больше не порвутся: сделайте простое действие после стирки

00:25, 07 апр 2024

Любая модница знает, как непросто найти прочные и долговечные капроновые колготки. Эта, казалось бы, простая задача до сих пор является большой головной болью для многих женщин. Более того, ни высокая цена, ни известный бренд не гарантируют, что колготки прослужат дольше нескольких носок. Порой приходится прибегать к экстренным закупкам - до пяти пар в неделю!

Но теперь этой проблеме найден простой и эффективный ответ. Автор Дзен-канала "Уютный дом" раскрывает лайфхак, который позволит значительно продлить жизнь капроновым изделиям. Более того, он уже успешно опробовал этот метод на себе и теперь делится им со всеми.

Итак, секрет кроется в обычном лаке для волос. Достаточно обработать им наиболее уязвимые зоны колготок - стопы, коленные сгибы и места, где часто появляются затяжки. Этот простой трюк не только предотвратит появление дырок, но и избавит от неприятного прилипания ткани к ногам после использования антистатика.

Правда, есть один нюанс: процедуру нужно повторять после каждой стирки, так как моющие средства смывают защитный эффект лака. Тем не менее, одна упаковка лака обойдется дешевле регулярных закупок новых колготок - а стойкость повысится в разы.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы красота колготки
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