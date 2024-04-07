Диабетикам на заметку: обычные кухонные специи, которые помогут стабилизировать уровень глюкозы без лекарств: добавьте их в чай

00:33, 07 апр 2024

Неожиданные скачки сахара в крови могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому важно внимательно следить за балансом глюкозы в организме. Помимо сбалансированного питания, богатого клетчаткой, белками и углеводами, есть несколько полезных специй, которые могут помочь поддерживать уровень сахара в норме. Об этом рассказала эндокринолог Ольга Павлова.

Корица - одна из таких специй, обладающая способностью повышать чувствительность клеток к инсулину, что способствует снижению уровня сахара в крови. Добавив всего щепотку корицы к любому напитку, вы поможете своему организму лучше усваивать глюкозу и поддерживать ее баланс. Помимо этого, корица также полезна для иммунной системы.

, еще одна ценная специя, также оказывает благотворное влияние на углеводный обмен, стабилизируя уровень сахара. Кроме того, куркума обладает иммуноукрепляющими свойствами, что делает ее ценным дополнением к ежедневному рациону. Включив куркуму в свои блюда, вы сможете поддержать работу своего организма в оптимальном режиме.

Напомним, статья носит информационный характер, при вопросах следует проконсультироваться со специалистом.

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Автор: Алия Карачурина