Диабетикам на заметку: обычные кухонные специи, которые помогут стабилизировать уровень глюкозы без лекарств: добавьте их в чай
00:33, 07 апр 2024
Неожиданные скачки сахара в крови могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому важно внимательно следить за балансом глюкозы в организме. Помимо сбалансированного питания, богатого клетчаткой, белками и углеводами, есть несколько полезных специй, которые могут помочь поддерживать уровень сахара в норме. Об этом рассказала эндокринолог Ольга Павлова.
Корица - одна из таких специй, обладающая способностью повышать чувствительность клеток к инсулину, что способствует снижению уровня сахара в крови. Добавив всего щепотку корицы к любому напитку, вы поможете своему организму лучше усваивать глюкозу и поддерживать ее баланс. Помимо этого, корица также полезна для иммунной системы.
Куркума, еще одна ценная специя, также оказывает благотворное влияние на углеводный обмен, стабилизируя уровень сахара. Кроме того, куркума обладает иммуноукрепляющими свойствами, что делает ее ценным дополнением к ежедневному рациону. Включив куркуму в свои блюда, вы сможете поддержать работу своего организма в оптимальном режиме.
Напомним, статья носит информационный характер, при вопросах следует проконсультироваться со специалистом.
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