Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Простое движение, которое спасет диабетиков от скачков сахара в крови после еды

Простое движение, которое спасет диабетиков от скачков сахара в крови после еды

13:21, 07 апр 2024

Каждый человек, независимо от наличия диабета, знает, насколько важно поддерживать в норме уровень сахара в крови. Однако для многих это становится настоящим испытанием, особенно после приема пищи. Диабетолог Диана Битики раскрыла простой и эффективный способ быстро снизить уровень глюкозы в организме.

Согласно исследованиям, которые провела эксперт, всего несколько минут неспешной ходьбы способны мгновенно стабилизировать показатели сахара в крови. По словам Битики, это происходит благодаря активному потреблению мышцами глюкозы, поступившей в организм с пищей.
«Наши мышцы начинают активно использовать глюкозу из пищи, которую мы только что съели, для получения энергии. Следовательно, уровень сахара в крови снижается», — объясняет диабетолог.

Битики подчеркивает, что заниматься спортом сразу после еды не стоит. Однако даже двухминутная прогулка окажет значительное положительное влияние на показатели глюкозы. При этом, по данным исследования, опубликованного в Journal of the American College of Sports Medicine, 5-минутные прогулки каждые полчаса снижают скачки сахара в крови на целых 60%.

Диабетикам на заметку: обычные кухонные специи, которые помогут стабилизировать уровень глюкозы без лекарств: добавьте их в чай Диабетикам на заметку: обычные кухонные специи, которые помогут стабилизировать уровень глюкозы без лекарств: добавьте их в чай
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье диабет
Читайте также

Снизить сахар легко: забудьте про глюкометр
Это интересно
Снизить сахар легко: забудьте про глюкометр
Диабетикам на заметку: обычные кухонные специи, которые помогут стабилизировать уровень глюкозы без лекарств: добавьте их в чай
Это интересно
Диабетикам на заметку: обычные кухонные специи, которые помогут стабилизировать уровень глюкозы без лекарств: добавьте их в чай
Врач рассказала 6 способов снизить сахар в крови без лекарств: поможет от атеросклероза и инфаркта
Общество в Башкирии
Врач рассказала 6 способов снизить сахар в крови без лекарств: поможет от атеросклероза и инфаркта
«Сладкоежкам на заметку»: врач назвала продукты для крепких сосудов, которые защитят от скачка уровня сахара в крови
Это интересно
«Сладкоежкам на заметку»: врач назвала продукты для крепких сосудов, которые защитят от скачка уровня сахара в крови
Врач назвал продукт для снижения сахара и давления: полезно и всего одна ложка
Это интересно
Врач назвал продукт для снижения сахара и давления: полезно и всего одна ложка
Принимать натощак: Роскачество назвало 5 специй, эффективно снижающих уровень сахара без лекарств
Это интересно
Принимать натощак: Роскачество назвало 5 специй, эффективно снижающих уровень сахара без лекарств
Скрытые сигналы: 3 тревожных симптома, которые могут указывать на диабет 2 типа
Это интересно
Скрытые сигналы: 3 тревожных симптома, которые могут указывать на диабет 2 типа
Снижение уровня глюкозы на 20% без лекарств: ученые назвали простой продукт, он творит чудеса
Это интересно
Снижение уровня глюкозы на 20% без лекарств: ученые назвали простой продукт, он творит чудеса


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok