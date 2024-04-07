Простое движение, которое спасет диабетиков от скачков сахара в крови после еды
13:21, 07 апр 2024
Каждый человек, независимо от наличия диабета, знает, насколько важно поддерживать в норме уровень сахара в крови. Однако для многих это становится настоящим испытанием, особенно после приема пищи. Диабетолог Диана Битики раскрыла простой и эффективный способ быстро снизить уровень глюкозы в организме.
Согласно исследованиям, которые провела эксперт, всего несколько минут неспешной ходьбы способны мгновенно стабилизировать показатели сахара в крови. По словам Битики, это происходит благодаря активному потреблению мышцами глюкозы, поступившей в организм с пищей.
«Наши мышцы начинают активно использовать глюкозу из пищи, которую мы только что съели, для получения энергии. Следовательно, уровень сахара в крови снижается», — объясняет диабетолог.
Битики подчеркивает, что заниматься спортом сразу после еды не стоит. Однако даже двухминутная прогулка окажет значительное положительное влияние на показатели глюкозы. При этом, по данным исследования, опубликованного в Journal of the American College of Sports Medicine, 5-минутные прогулки каждые полчаса снижают скачки сахара в крови на целых 60%.
Диабетикам на заметку: обычные кухонные специи, которые помогут стабилизировать уровень глюкозы без лекарств: добавьте их в чай
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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