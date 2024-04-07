Всего одно простое движение - и ваша рассада станет крепкой, как сталь: никаких фитоламп, понадобятся лишь ваши ладони

13:58, 07 апр 2024

Многие садоводы-любители знают, что залогом богатого урожая является крепкая, плотная рассада с мощными стеблями. Но мало кто знает простой и эффективный способ добиться таких результатов. Агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской Академии раскрывает этот секрет.

Перед посадкой на грядку рассада нуждается в особом уходе, чтобы не вытягиваться и оставаться компактной. Ежедневные мягкие поглаживания — вот ключ к успеху. Достаточно всего минуты в день, чтобы превратить рыхлые, вытянутые сеянцы в крепких, коренастых растений, готовых дать щедрый урожай.

Казалось бы, такая простая процедура кажется абсурдной, но она имеет вполне рациональное объяснение. При механическом воздействии, имитирующем легкий ветерок, рассада получает «сигнал» о необходимости укрепления стеблей и корней для выживания в реальных условиях. В ответ на это воздействие растения начинают ускоренно наращивать корневую систему и утолщать стебли, становясь более компактными и приземистыми.

Кроме того, под влиянием механического раздражения рассада активно выделяет гормон этилен, который замедляет ее вертикальный рост, предотвращая вытягивание. В результате сеянцы формируют крепкую, низкорослую основу будущего урожая.

Ксения Давыдова рекомендует проводить эту простую и эффективную манипуляцию ежедневно, причем лучше всего делать это в утренние или вечерние часы, когда растения более активны.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru