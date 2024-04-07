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Как легко и быстро очистить противень с помощью обычной соли: Хитрость, которую должна знать каждая хозяйка

Как легко и быстро очистить противень с помощью обычной соли: Хитрость, которую должна знать каждая хозяйка

14:06, 07 апр 2024

Каждая хозяйка сталкивалась с проблемой сильных загрязнений на противнях и других кухонных приборах. Эта проблема может казаться неразрешимой, особенно если въевшаяся грязь буквально срослась с металлической поверхностью. Однако, как оказывается, для решения этой проблемы достаточно иметь под рукой самый обычный и доступный ингредиент — соль.

Даже если на вашем противне скопился толстый слой нагара, который не поддавался никакой очистке в течение многих лет, его легко можно отмыть при помощи обычной поваренной соли. Для этого не потребуются дорогие и вредные химические средства — только доступный всем кухонный ингредиент.

Вместо мелкой соли типа «Экстра» лучше использовать крупную, обычную поваренную соль. Нанесите ее на противень слоем около одного сантиметра толщиной, чтобы она полностью покрыла загрязненную поверхность. После этого поместите противень с солью в разогретую до 100 градусов духовку и дождитесь, пока соль не приобретет коричневый цвет.

Как только это произойдет, выключите духовку и дайте противню остыть. Затем просто смахните использованную соль, протрите поверхность губкой, а затем бумажной салфеткой. Вы увидите, что вся застарелая грязь словно по волшебству исчезнет, и противень засверкает чистотой.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы кухня
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