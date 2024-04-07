Всего 3 ингредиента и 1 ночь в холодильнике: Рыбацкий метод засолки красной рыбы за копейки

14:19, 07 апр 2024

Все мы любим сочную, нежную и слабосоленую красную рыбу, но часто то, что продается в магазинах, разочаровывает нас либо чрезмерной соленостью, либо неприятным запахом.

Для самостоятельного приготовления нежной и ароматной домашней малосольной красной рыбы заядлые рыбаки советуют взять три основных ингредиента: свежую рыбы, соль и растительное масло. Важно начать с того, что рыбу необходимо немного подморозить в морозильной камере — это облегчит ее дальнейшую нарезку на небольшие кусочки.

Нарезанную рыбу укладывайте слоями в подходящую емкость, равномерно посыпая каждый слой небольшим количеством соли. Старайтесь не пересолить — для 700 граммов рыбы будет достаточно около 3 чайных ложек соли. Завершающий штрих — залить рыбу растительным маслом, чтобы оно полностью покрыло все слои. После этого достаточно оставить емкость в холодильнике на ночь без использования пресса, и утром ваша малосольная красная рыба будет готова к вкусным бутербродам, салатам и любым другим блюдам.

Автор: Алия Карачурина