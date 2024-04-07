Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Всего 3 ингредиента и 1 ночь в холодильнике: Рыбацкий метод засолки красной рыбы за копейки

Всего 3 ингредиента и 1 ночь в холодильнике: Рыбацкий метод засолки красной рыбы за копейки

14:19, 07 апр 2024

Все мы любим сочную, нежную и слабосоленую красную рыбу, но часто то, что продается в магазинах, разочаровывает нас либо чрезмерной соленостью, либо неприятным запахом.

Для самостоятельного приготовления нежной и ароматной домашней малосольной красной рыбы заядлые рыбаки советуют взять три основных ингредиента: свежую рыбы, соль и растительное масло. Важно начать с того, что рыбу необходимо немного подморозить в морозильной камере — это облегчит ее дальнейшую нарезку на небольшие кусочки.

Нарезанную рыбу укладывайте слоями в подходящую емкость, равномерно посыпая каждый слой небольшим количеством соли. Старайтесь не пересолить — для 700 граммов рыбы будет достаточно около 3 чайных ложек соли. Завершающий штрих — залить рыбу растительным маслом, чтобы оно полностью покрыло все слои. После этого достаточно оставить емкость в холодильнике на ночь без использования пресса, и утром ваша малосольная красная рыба будет готова к вкусным бутербродам, салатам и любым другим блюдам.

Чешуя не разлетится: как за 2 секунды почистить рыбу без ножа — 100% совет Чешуя не разлетится: как за 2 секунды почистить рыбу без ножа — 100% совет
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы рецепты рыба
Читайте также

Чешуя не разлетится: как за 2 секунды почистить рыбу без ножа — 100% совет
Это интересно
Чешуя не разлетится: как за 2 секунды почистить рыбу без ножа — 100% совет
Эффект удивит: 7 ложек соли и унитаз будет сиять
Это интересно
Эффект удивит: 7 ложек соли и унитаз будет сиять
Приготовить курицу на сковороде и выдать её за шашлык — легко: никто не отличит
Это интересно
Приготовить курицу на сковороде и выдать её за шашлык — легко: никто не отличит
Сытно и быстро: завтрак из картошки за 10 минут
Это интересно
Сытно и быстро: завтрак из картошки за 10 минут
Жители Сибая обнаружили на реке Худолаз массовую гибель рыбы
Происшествия в Башкирии
Жители Сибая обнаружили на реке Худолаз массовую гибель рыбы
Секреты безопасной кухни: как правильно варить мясо и рыбу, чтобы убить всех паразитов
Это интересно
Секреты безопасной кухни: как правильно варить мясо и рыбу, чтобы убить всех паразитов
Быстро и вкусно: как сварить картошку за 10 минут
Это интересно
Быстро и вкусно: как сварить картошку за 10 минут
Поставьте стакан с соленой водой у кровати перед сном и удивитесь результату. Зачем это нужно?
Это интересно
Поставьте стакан с соленой водой у кровати перед сном и удивитесь результату. Зачем это нужно?


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok