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Летняя жара вводит в заблуждение: Врач раскрыл, почему нужно больше пить, чтобы не переесть

Летняя жара вводит в заблуждение: Врач раскрыл, почему нужно больше пить, чтобы не переесть

14:29, 07 апр 2024

Многие из нас знают, что лето – время приводить себя в форму. Но так ли просто это на деле? Оказывается, одна из распространённых ошибок летом – неправильная интерпретация сигналов организма. Врач-эндокринолог Мария Калошина рассказала, почему жажда и голод так похожи, и как этого избежать.

По словам специалиста, в жаркое время года ощущения голода и жажды очень схожи. Это связано с тем, что организм испытывает обезвоживание, и сигналы о нехватке жидкости и пищи могут смешиваться. В результате человек начинает есть, когда на самом деле ему необходимо просто попить.

Чтобы предотвратить переедание, Калошина советует прислушиваться к своему телу и внимательно определять, что именно оно требует – воды или еды. Она рекомендует в первую очередь попробовать утолить жажду, и лишь затем оценивать чувство голода. Это позволит избежать лишнего приёма пищи и сохранить фигуру стройной.

Кроме того, эксперт подчёркивает важность питья во время еды. Этот простой приём будет способствовать лучшему пищеварению и ускорит процесс насыщения.

Врач рассказал, как нельзя пить воду: эти ошибки совершает каждый Врач рассказал, как нельзя пить воду: эти ошибки совершает каждый
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы
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