Инструмент, который может все рассказать о вашей почве: Хитрый трюк с лопатой от деда-огородника
14:46, 07 апр 2024
Каждую весну наш сосед-огородник, проводил необычный ритуал. Он втыкал свою лопату в землю и оставлял ее до утра. На первый взгляд это выглядело странно, но за годы наблюдений мы поняли, что в этом есть смысл.
Оказывается, таким нехитрым способом дедушка проверял плотность грунта на своем участке. Если утром лопата по-прежнему стояла вертикально, это означало, что земля в этом месте слишком плотная и требует дополнительного рыхления. Если же инструмент падал, словно выталкиваемый из почвы, значит, грунт достаточно рыхлый и готов к севу.
Этот экспериментальный метод не раз подтвердил свою эффективность. Как объяснила местный агроном Ксения Давыдова, данный способ позволяет быстро и точно оценить состояние земли, не прибегая к сложным лабораторным анализам. Простое воткнутое в землю орудие труда способно точно диагностировать ее структуру и плотность.
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Читайте также
Это интересно
Обязательно сделайте это в марте в теплице: урожай будет бомбический
Это интересно
Удивительный трюк садоводов: добавьте это в горшки с цветами, и они расцветут пышным цветом
Это интересно
Вот зачем опытные огородники закапывают яйца на участке: результат поразит
Это интересно
В марте опытные дачники посыпают землю солью: вы не узнаете свои грядки
Это интересно
Советы при посадке картофеля: что поможет получить богатый и здоровый урожай
Это интересно
Вас звалит урожаем по уши: нужно лишь рассыпать по грядкам эту крупу
Это интересно
Садоводы с опытом всегда в марте закапывают яйца в землю: вот зачем это нужно
Это интересно
Спасаем рассаду от мошек на рассаде: простой метод от опытного агронома, копеечное средство