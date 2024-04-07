Инструмент, который может все рассказать о вашей почве: Хитрый трюк с лопатой от деда-огородника

14:46, 07 апр 2024

Каждую весну наш сосед-огородник, проводил необычный ритуал. Он втыкал свою лопату в землю и оставлял ее до утра. На первый взгляд это выглядело странно, но за годы наблюдений мы поняли, что в этом есть смысл.

Оказывается, таким нехитрым способом дедушка проверял плотность грунта на своем участке. Если утром лопата по-прежнему стояла вертикально, это означало, что земля в этом месте слишком плотная и требует дополнительного рыхления. Если же инструмент падал, словно выталкиваемый из почвы, значит, грунт достаточно рыхлый и готов к севу.

Этот экспериментальный метод не раз подтвердил свою эффективность. Как объяснила местный агроном Ксения Давыдова, данный способ позволяет быстро и точно оценить состояние земли, не прибегая к сложным лабораторным анализам. Простое воткнутое в землю орудие труда способно точно диагностировать ее структуру и плотность.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru