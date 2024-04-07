Урожай будете собирать тоннами: 3 вида подкормки для яблони — рекомендует агроном Ксения Давыдова
14:52, 07 апр 2024
Весна - пора подготовки к новому плодоношению, и опытный агроном Ксения Давыдова готова поделиться своими проверенными рецептами для получения богатого урожая яблок. Ее методики, основанные на 20-летнем опыте работы, помогут садоводам обеспечить здоровье деревьев и гарантированно получить тонны спелых, сочных плодов.
Золотое удобрение для яблонь
Древесная зола - настоящий кладезь минералов, которые так необходимы молодым побегам и корням яблонь. Вносите 1,5-2 кг золы на каждый квадратный метр под деревом, равномерно распределяя по почве. Этот природный минеральный комплекс обогатит землю, сделав ее идеальной средой для бурного роста и плодоношения.
Азофоска для сильного дерева
Одним из лучших помощников в борьбе за высокий урожай станет раствор минерального удобрения азофоска. Растворите 1 столовую ложку этого препарата в 10 литрах воды и щедро полейте им приствольные круги взрослого дерева. Норма на одно растение - 20-30 литров питательного состава.
Марганцовка для оздоровления
Не забудьте раз в месяц проводить профилактическую дезинфекцию и оздоровление яблонь, используя темно-розовый раствор марганцовки. Этот простой, но эффективный способ стимулирует развитие крепкой корневой системы и защищает деревья от болезней.
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